Тель-Авив, Израиль, 27 февраля, 2025, 18:32 — ИА Регнум. В Израиле, недалеко от северного города Пардес-Ханна-Каркур, автомобиль, за рулем которого был неизвестный, наехал на толпу у остановки. В результате инцидента пострадали 10 человек, сообщает Ynet.

Global Look Press/Cindy Riechau/dpa

«Медики сообщили, что 10 человек получили ранения в результате нападения, среди них один в критическом состоянии, двое в тяжелом состоянии, один в умеренном состоянии, а остальные получили легкие травмы», — передает издание.

Водитель автомобиля был ликвидирован примерно в четырех километрах от места нападения в торговом центре при попытке протаранить полицейскую машину.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950262" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Десять человек пострадали из-за наезда авто на людей у остановки в Израиле

Правоохранители квалифицируют произошедшее как теракт.

Как передавало ИА Регнум, ранее в пригороде Тель-Авива Бат-Ям прогремело несколько взрывов. Всего взорвалось три автобуса. Полиция проверяла версию о теракте.

Глава минтранспорта Израиля Мири Регев дала указание полностью остановить движение общественного транспорта на территории страны. В свою очередь министр обороны Израиля Исраэль Кац приказал усилить рейды на Западном берегу реки Иордан.

Позже стало известно, что два взрывных устройства обнаружили в двух автобусах. Бомбы были обезврежены специалистами. Уточнялось, что вес взрывных устройств составляет около пяти килограммов, к одной из неразорвавшихся бомб была прикреплена записка с текстом на иврите и арабском. По данным полиции, в результате взрывов и последующих возгораний никто не пострадал.

На этом фоне в международном аэропорту Бен-Гурион усилили меры безопасности.