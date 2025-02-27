Москва, 27 февраля, 2025, 18:22 — ИА Регнум. Российские военнослужащие нанесли бомбовый удар по командному пункту 101-й отдельной бригады охраны Генштаба Украины в Константиновке Донецкой Народной Республики. Об этом 27 февраля сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

ИА Регнум

«В городе Константиновка ДНР российские войска нанесли удар несколькими ФАБами по территории кондитерского производства «Конти», которое давно используется как военный объект», — передаёт его слова ТАСС.

В результате удара ВС РФ уничтожили не менее 10 специалистов, которые занимались закрытыми каналами связи. Также было ликвидировано много оборудования, обеспечивавшего закрытые каналы связи для командиров ВСУ в Донбассе.

Ранее Рогов заявил о начале боёв за освобождение населённого пункта Бурлацкое у границы ДНР и Запорожской области. 26 февраля он сообщил, что российские войска выбили украинские подразделения из села Скудного вблизи административной границы ДНР и Запорожской области.

Как передавало ИА Регнум, в марте 2024 года в Минобороны подтвердили нанесение группового удара по центрам принятия решений на Украине, объектам Службы безопасности Украины, предприятиям военно-промышленного комплекса, а также местам дислокации украинских нацформирований и иностранных наёмников.