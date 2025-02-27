Вашингтон, 27 февраля, 2025, 18:11 — ИА Регнум. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган обсуждал с главой МИД РФ Сергеем Лавровым вопрос отправки миротворческого контингента на Украину после завершения конфликта. Об этом сообщило американское агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

Global Look Press/Turkish Presidency/Keystone Press Agency

«Турция, у которой вторая по размеру армия в НАТО после США, открыта к предоставлению войск для миротворческих сил на Украине. Эрдоган уже обсудил этот вопрос с главой киевского режима Владимиром Зеленским и Лавровым во время отдельных встреч в Анкаре в начале февраля», — говорится в публикации.

Также уточняется, что обязательным условием участия Турции в такого рода инициативах будет её подключение к переговорам по мирному урегулированию конфликта.

Как передавало ИА Регнум, 19 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что не возражает против размещения «миротворцев» из стран Европы на Украине по итогам заключения мирного соглашения. Он отметил, что в этом случае Вашингтону не придётся посылать туда своих военных.

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в декабре 2024 года отмечал, что вопрос о размещении на территории Украины западных военных может обсуждаться только в ходе переговоров.