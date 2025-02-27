Купянск, Украина, 27 февраля, 2025, 18:20 — ИА Регнум. Подразделения российских войск расширяют плацдарм на правом берегу реки Оскол в Харьковской области. Об этом 27 февраля сообщил глава российской администрации региона Виталий Ганчев.

ИА Регнум

До крупнейшего населённого пункта этой части области — Купянска осталось всего несколько километров, рассказал Ганчев ТАСС.

«В настоящее время происходит расширение плацдарма на правом берегу Оскола. До Купянска уже буквально считаные километры, около 7 км», — заявил глава администрации.

Ганчев отметил, что у ВС РФ есть продвижение со стороны ЛНР на левом берегу реки Оскол. Линия фронта медленно, но уверенно расширяется по всему участку купянского направления, сказал глава администрации.

Ганчев добавил, что бойцы группировка ВС РФ «Север», освободившие в мае 2024 года около 15 населённых пунктов на севере Харьковской области, сдерживают эту часть региона от атак западных наёмников ВСУ.

Как сообщало ИА Регнум, 24 февраля российские войска освободили село Тополи в Купянском районе Харьковской области. Военный эксперт, полковник запаса Геннадий Алёхин отмечал, что российские силы, действующие на купянском направлении, посадили ВСУ на «шпагат» протяженностью в 40 км, наступая по обе стороны реки Оскол.

Обозреватель ИА Регнум Сергей Адамов ранее отмечал, что успехи ВС РФ в Харьковской области могут приобрести стратегическое значение. Украинские источники пишут о попытках ВС России навести понтонные переправы, чтобы форсировать реку и выйти на южные окраины Купянска, стратегически важного узла обороны ВСУ, указал эксперт. Адамов добавил, что севернее города ситуация для противника складывается ещё сложнее.