Кишинёв, 27 февраля, 2025, 18:14 — ИА Регнум. Агентство США по международному развитию (USAID) потратило миллионы долларов на поддержку действующего президента Молдавии Майи Санду. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на слова бывшего главы государства и лидера крупнейшей оппозиционной Партии социалистов Игоря Додона.

Global Look Press/Oliver Langel/Keystone Press Agency

«За 2024 год только USAID и Сорос несколько сотен миллионов долларов вложили в так называемые демократические процессы в Республике Молдова. Эти деньги были направлены на поддержку нынешней власти. Мы уверены, что этими деньгами финансировалась и избирательная кампания Санду», — заявил Додон.

По его словам, такие вливания денежных средств в избирательную кампанию со стороны американской организации незаконны и являются поводом для отмены выборов прошлого года. Додон уже направил запрос американской стороне с просьбой раскрыть детали финансирования.

Для наглядности бывший президент Молдавии разъяснил, что объем прямых иностранных инвестиций в страну за прошлый год составил $100-150 млн. В то время как только через фонды США поступило $300 млн.

«Это огромные вливания, это огромная армия, которая работала против оппозиции и работала на Майю Санду. <…> Мы надеемся, что получим ответ в ближайшее время. Это повод для того, чтобы отменить президентские выборы и отменить участие нынешней партии власти в следующих выборах», — подчеркнул политик.

Как передавало ИА Регнум, 22 февраля Додон заявил, что его партия намерена добиваться отставки президента страны Майи Санду в 2025 году.

Политик ранее также критиковал её за антироссийский курс политики. Он призвал прекратить поддерживать санкции, введенные против РФ, и сделать Молдавию мостом между Востоком и Западом.

Ранее лидер молдавского оппозиционного блока «Победа» Илан Шор 12 февраля заявил, что Агентство США по международному развитию (USAID) в том числе финансировало команду Санду. Теперь, когда новая американская администрация приостановила финансирование через эту структуру, действующий молдавский режим падёт менее чем за полгода, уверен Шор.