Москва, 27 февраля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Около 7 млн записей с персональными данными россиян оказались в открытом доступе после утечек, зафиксированных в январе. Об этом сообщили журналистам в пресс-службе Роскомнадзора.

ИА Регнум

«За январь 2025 года Роскомнадзор выявил 10 фактов утечек персональных данных, в открытый доступ попало более 6,9 млн записей», — уточнили в РКН.

Ранее в ведомстве сообщили, что в 2024 году выявили 135 фактов утечек баз данных, содержавших более 710 млн записей о российских гражданах. Решениями судов отечественные компании были оштрафованы на 2 млн рублей за утечки персональных сведений, которые происходили чаще всего в сфере торговли и услуг.

В ноябре 2024 года президент России Владимир Путин подписал закон о штрафах за утечки персональных данных клиентов компаний. Для случаев массовой утечки данных — более 100 тыс. субъектов персональных данных или более 1 млн идентификаторов — штрафы доходят до 400 тыс. рублей для граждан, до 600 тыс. рублей — для должностных лиц и до 15 млн рублей — для юридических лиц.

В беседе с ИА Регнум эксперты отмечали, что утечки персональных данных в мире происходят всё чаще, при этом нарастает серьезность угроз кибербезопасности. Так, эксперт РОЦИТ Максим Ксензов предупредил, что злоумышленники активно пользуются попытками пользователей получить доступ к запрещенным соцсетям. Они создают поддельные VPN-сервисы, подменяют сайты входа и стараются завладеть доступом к учетным записям. Специалисты порекомендовали защищать данные с помощью сложных паролей и двухфакторной аутентификации, а также внимательно следить за потенциальными угрозами.