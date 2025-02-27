Париж, 27 февраля, 2025, 18:00 — ИА Регнум. Президент США Дональд Трамп не хотел принимать в Вашингтоне главу киевского режима Владимира Зеленского, но его уговорил президент Франции Эммануэль Макрон, сообщил 27 февраля телеканал BFMTV со ссылкой на французские дипломатические источники.

Global Look Press/Hu Yousong/XinHua

«Зеленский собирался приехать в Вашингтон ещё вчера (26 февраля. — Прим. ред.), но некто из администрации Трампа сказал: «Послушайте, Владимир, нет смысла фрахтовать самолёт, не приезжайте, все встречи отменены, президент Трамп вас не примет», — рассказал журналист Патрик Сос в эфире телеканала.

По его данным, такое заявление вызвало панику в Киеве. Зеленский позвонил Макрону с просьбой убедить Трампа передумать, отметил автор. Глава киевского режима считает, что данный визит может иметь «сильное символическое значение», указал он. Макрон позвонил Трампу и убедил его принять Зеленского, «лично поручившись» за него, отметил журналист, не объяснив, о какого рода поручительстве шла речь.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля агентству Reuters со ссылкой на источник в Белом доме сообщило, что администрация США не видит смысла в приезде Зеленского, поскольку тот отказывается подписать соглашение об использовании ресурсов Украины. Позднее в тот же день Трамп заявил, что Зеленский приедет в Вашингтон 28 февраля, и в рамках визита состоится подписание соглашения.

3 февраля Трамп заявил о заинтересованности Вашингтона в добыче редкоземельных металлов на Украине. Зеленский 19 февраля раскрыл детали соглашения: по его словам, США требуют от Украины компенсацию в размере 500 млрд долларов в виде полезных ископаемых за уже оказанную помощь. Зеленский отметил, что в документе отсутствуют гарантии безопасности и что такой вариант соглашения он подписать отказался.

22 февраля украинские СМИ сообщили, что новый проект США по полезным ископаемым оказался жёстче предыдущего. Вашингтон включил в него, кроме минеральных ресурсов, также газ и нефть. Американская сторона при этом подчеркнула, что сделка носит коммерческий характер и не предусматривает политических обязательств, включая гарантии безопасности для Киева.

24 февраля Трамп анонсировал скорую встречу с Зеленским для подписания сделки по ресурсам. Глава Белого дома отметил, что Вашингтон не должен терять деньги из-за помощи Киеву. Он заявил, что сделка по редкоземельным металлам позволит это исправить и вместе с тем поможет Украине развиваться после завершения конфликта.

26 февраля, анонсируя визит Зеленского, президент США подчеркнул, что две главные цели Вашингтона в отношении Украины — прекратить кровопролитие и возместить ранее вложенные средства.