Москва, 27 февраля, 2025, 18:01 — ИА Регнум. Экстремистские течения, стремящиеся расколоть общество по национальному и религиозному признаку, являются одной из линий атак на Россию. Об этом 27 февраля в ходе выступления на заседании коллегии ФСБ заявил президент России Владимир Путин.

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«Мы с вами хорошо понимаем ― это одна из линий атак на Россию, на наше многонациональное и многоконфессиональное государство», ― подчеркнул главы государства.

Российский лидер указал на важность борьбы с экстремизмом и терроризмом.

«Решительно и наступательно нужно бороться с экстремизмом и терроризмом, пресекать любые попытки разобщить и расколоть наше общество, стравить между собой представителей разных национальностей и религий», ― отметил президент.

Как передавало ИА Регнум, в декабре прошлого года Путин утвердил новую стратегию противодействия экстремизму в России. Документ содержит в себе 72 пункта. Согласно стратегии, наиболее серьёзной угрозой экстремистского характера будет считаться распространение идей неонацизма и создание в том числе на Украине радикальных националистический формирований, организующих преступные и диверсионно-террористические акты в отношении гражданских объектов и жителей России.

В тот же день глава государства подписал закон, расширяющий перечень оснований для включения в реестр лиц, причастных к экстремизму или терроризму. В теперь могут включать граждан, подозреваемых или признанных виновными в преступлениях, совершённых по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды.

Ранее российский лидер пообещал пресекать на корню любые попытки раскачать российское общество изнутри. Путин также указал на то, что русофобия является одним из способов борьбы против России и это явление наблюдается в мире. Он отметил, что в России огромную роль играют конфессии и обращение к традиционным ценностям, а также взвешенная внутренняя и внешняя политика государства.

Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин 5 февраля заявил, что экстремизм, исходящий от иностранных граждан, представляет серьезную угрозу российскому обществу. Он отметил, что увеличилось число преступлений экстремистского характера — 253 случая правонарушений террористической направленности, совершённых иностранцами.