Санкт-Петербург, 28 февраля, 2025, 12:43 — ИА Регнум. Под Петербургом мужчина заявил в полицию об угоне семейного авто, на котором его супруга поехала по магазинам. Оперативники объявили машину в розыск, но вскоре потерпевший сам нашел автомобиль — он мирно стоял на парковке около ТЦ, где «шопилась» его супруга. Женщина просто забыла, где припарковала машину, и, запаниковав, сообщила об угоне. Об этом ИА Регнум рассказал источник.

РИА Новости/ Александр Кряжев

Утром 19 февраля в один из отделов полиции по Ленинградской области обратился 58-летний Иван К. (имя изменено). Мужчина сообщил оперативникам, что неизвестные преступники угнали автомобиль его супруги. Иван рассказал, что за несколько часов до угона его жена Марина поехала в поселок Новоселье за покупками. Женщина припарковала авто, заперла двери и отправилась в торговый центр.

Некоторое время спустя Марина вернулась на парковку, однако машину свою не обнаружила. В панике женщина позвонила мужу и сообщила об угоне. Полицейские приняли заявление Ивана и объявили автомобиль в розыск. Несколько часов спустя мужчина снова позвонил оперативникам и попросил отозвать своё заявление.

«Оказалось, что женщина заболталась по телефону и в суете просто забыла, где припарковала свой автомобиль. Марина оставила машину через дорогу от магазина, а когда вышла из магазина — не подумала осмотреться по сторонам и сразу позвонила мужу. Иван срочно передал данные в полицию, но позже решил сам проверить место происшествия. И оказался прав. Приехав на место «угона», мужчина сразу заметил семейное авто напротив соседнего дома», — рассказал собеседник агентства.

Автомобиль оказался в целости и сохранности, никаких противоправных действий совершено не было.

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