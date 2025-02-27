Хельсинки, 27 февраля, 2025, 17:54 — ИА Регнум. Скоростные поезда «Аллегро», которые ранее ходили по маршруту Санкт-Петербург ― Хельсинки, начнут курсировать по территории Финляндии. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе финского железнодорожного оператора VR Group.

VR Group

Запустить составы планируется в конце года под брендом Pendolino Plus.

Поезда под новым названием частично заменят существующие составы IC и Pendolino на маршруте Хельсинки ― Оулу. Также в планах запустить дополнительный рейс по утрам, ориентированный на деловых путешественников.

VR Group обещает опубликовать график движения поездов до начала лета.

Как сообщало ИА Регнум, финская железнодорожная компания VR в декабре 2023 года выкупила поезда Allegro, курсировавшие между Санкт-Петербургом и Хельсинки и принадлежавшие совместному предприятию VR с РЖД («Российские железные дороги»). Поезда решили перенаправить на внутренние линии из-за возросшего спроса.

Как пояснили в финской компании, РЖД якобы не выполнила финансовые обязательства по кредитам и налогам совместного предприятия Oy Karelian Trains Ltd. Переговоры длились в течение полутора лет и не принесли результатов, а совместное предприятие не смогло выплачивать кредиты. Отмечается, что фирме грозило банкротство.

Скоростные пассажирские поезда Allegro прекратили курсировать между Хельсинки и Петербургом в марте 2022 года.

В августе 2022 года государственная железнодорожная компания Финляндии VR Group решила списать все имеющиеся у нее поезда Allegro. Под списание попало всё имеющееся оборудование и запасные части, связанные с движением Allegro на российском направлении, на общую сумму €45,4 млн.

В октябре того же года РЖД подало иск к финскому владельцу поездов Allegro. Истец потребовал запретить ответчикам инициировать в иностранных арбитражах судебные дела по спорам, связанным с общими договорами. Третьим соответчиком в споре обозначался OP Corporate Bank plc, которому РЖД просило запретить инициировать судебные разбирательства «по всем спорам, вытекающим из соглашения о поручительстве от 2007 года в отношении кредитного договора на €131 млн для ответчика Oy Karelian Trains Ltd».