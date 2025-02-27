Москва, 27 февраля, 2025, 19:01 — ИА Регнум. Блогеру-миллионнику Субхану Мамедову, известному как Subo, запретили въезд в Россию на 70 лет после того, как он снимал пранки над сотрудниками полиции и военнослужащими. Об этом сообщил Telegram-канал SHOT.

соцсети

«Блогеру-миллионнику Subo закрыли въезд в Россию на 70 лет. Всё из-за роликов — пранков над сотрудниками полиции и военными, которые внимательно изучили силовики», — указано в публикации.

Так, в одном из недавних роликов Subo переоделся в форму сотрудника полиции и пытался спровоцировать настоящих полицейских, а в другом видео 26-летний блогер назвал молодых российских военнослужащих своей охраной и демонстративно двигался по центру Москвы в их окружении.

Ранее сообщалось, что Мамедова лишили российского гражданства, так как выяснилось, что блогер указал ложную информацию при его получении.

В России блогер азербайджанского происхождения зарабатывал десятки миллионов рублей, владел дорогими автомобилями и собственной бургерной. Свою карьеру он построил на провокационных видео, также активно сотрудничал с другим популярным блогером Михалом Литвиным. Мамедов пользовался своей популярностью и часто вовлекал аудиторию в сомнительные авантюры, среди которых были и каперские проекты.