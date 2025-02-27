Москва, 27 февраля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил России продвинулись на запад от населённого пункта Новоочереватое и начали бои за населённый пункт Бурлацкое у границы ДНР и Запорожской области. Об этом сообщил председатель комиссии по вопросам суверенитета, патриотическим проектам и поддержке ветеранов Общественной палаты РФ Владимир Рогов.

ИА Регнум

Днём ранее, 26 февраля Рогов сообщил, что российские войска выбили украинские подразделения из села Скудное вблизи административной границы ДНР и Запорожской области. По его словам, на данный момент в населённом пункте идёт зачистка. Российские войска продвигаются вперед, оттесняя украинские формирования на север.

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