Москва, 27 февраля, 2025, 17:36 — ИА Регнум. Москва находится в контакте с Баку по вопросу о закрытии в Азербайджане представительства агентства Sputnik, заявила 27 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«Довели до сведения азербайджанских коллег нашу позицию по этому важному для нас вопросу. Думаю, что он не менее важен и для Баку. Ожидаем конструктивной реакции», — сказала Захарова в ходе брифинга МИД.

Москва рассчитывает, что совместными усилиями стороны смогут выйти на взаимоприемлемое решение, добавила официальный представитель МИД.

Как передавало ИА Регнум, 24 февраля в Азербайджане закрыли представительство информационного агентства Spitnik. Официальный представитель МИД республики Айхан Гаджизаде заявил, что агентство может получить аккредитацию только на одного корреспондента в Азербайджане.

Замглавы МИД РФ Михаил Галузин, комментируя решения Баку о закрытии представительства Sputnik и Русского дома, отметил: Россия надеется, что Азербайджан осознаёт важность союзнического взаимодействия между двумя странами.

11 февраля сообщалось, что Русский дом в Баку в соответствии с требованием властей Азербайджана предпринимает шаги по приостановке своей деятельности. В частности, в указанный день начался демонтаж вывески.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что Россия сожалеет о решении Азербайджана закрыть Русский дом и готова к диалогу по данному вопросу, в том числе, в случае проведения контактов на высшем уровне.