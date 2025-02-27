Москва, 27 февраля, 2025, 17:19 — ИА Регнум. Ученые зафиксировали возмущение магнитного поля Земли в четверг, оно уже достигло умеренного уровня. Об этом 27 февраля сообщили в Институте прикладной геофизики (ФГБУ «ИПГ»).

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«На Земле происходит слабая магнитная буря уровня G1 — G2, начавшаяся примерно в 14:30 по московскому времени. Точный балл пока не понятен, так как всё ещё происходит обмен информацией между станциями мировой сети и сравнение показаний, полученных на разных географических координатах», — говорится в публикации на сайте.

По словам ученых, геомагнитные возмущения могут продолжаться еще от трех до шести часов. Также наблюдается рост зоны полярных сияний, которая опускается в сторону средних широт. Однако вероятность наблюдения сияний в Москве и Санкт-Петербурге вечером пока не подтверждена. В данный момент соответствующие вероятности остаются на среднем уровне.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля на Солнце произошел мощный выброс плазмы, который пройдет рядом с Землей, но не заденет её. Существует незначительная вероятность, что часть плазмы может достичь планеты в ночь с четверга на пятницу, однако серьезных последствий не ожидается. Прогнозируется, что в худшем случае геомагнитные бури не превысят второго уровня из пяти, вероятность этого — 36%. Ученые упомянули, что этот выброс стал крупнейшим в 2025 году и его источник находился на обратной стороне Солнца.