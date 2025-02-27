Москва, 27 февраля, 2025, 17:23 — ИА Регнум. В Московский регион стремительно пришла весна — там наступила радиационная оттепель с плюсовыми температурами, характерными для конца марта. Об этом сообщил синоптик Евгений Тишковец в своем Telegram-канале «Часовой погоды».

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

Он отметил, что к 15:00 МСК термометр на базовой метеостанции ВДНХ показал плюс два градуса, на Балчуге — плюс 2,5, на МГУ — плюс 3,5. Оттепель наблюдается и в Подмосковье: в Серебряных Прудах воздух прогрелся до +0,8 градуса, в Железнодорожном — до +4,1 градуса, в Клину и Талдоме — до +3,4 и +3,5 соответственно.

«Такой температурный фон в середине дня больше характерен для третьей декады марта, то есть природа как бы перенесла москвичей на месяц вперед», — написал Тишковец.

Он пояснил, что подобную оттепель с дневной плюсовой температурой вызывает действие солнечной радиации в холодный период, когда ночами еще бывают морозы. Резкому наступлению тепла способствует не только антициклональная погода, но и небольшой снежный покров. Кроме того, тепло отдают здания, деревья и другие объекты, которые сильно нагреваются на ярком солнце.

Синоптик добавил, что с 4 марта нулевую отметку преодолеет среднесуточная температура воздуха. Это будет означать, что метеорологическая весна придет на две-три недели раньше срока, а к середине месяца в Москве уже исчезнет снежный покров.

Ранее ведущий специалист центра погоды «Фобос» Михаил Леус сообщил, что первые пять дней марта в Москве будут теплыми, днем ожидаются положительные температуры.