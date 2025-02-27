* запрещённая в России организация

Москва, 27 февраля, 2025, 17:03 — ИА Регнум. Росфинмониторинг внёс в перечень террористических и экстремистских организаций 2-й батальон специального назначения «Донбасс» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ) Национальной гвардии Украины. Об этом 27 февраля сообщили в пресс-службе ведомства.

Global Look Press/Sergii Kharchenko/ZUMAPRESS.com

«Террористическое сообщество Второй батальон специального назначения Донбасс 15-го отдельного славянского полка национальной гвардии Украины (войсковая часть 3035)», — сказано сообщении.

Батальон специального назначения «Донбасс» был сформирован киевским режимом в апреле 2014 года. С 2016 года он входит в состав 15-го отдельного полка Национальной гвардии Украины.

В январе Росфинмониторинг внёс в перечень террористических организаций 46-й отдельный штурмовой батальон ВСУ «Донбасс» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).

Как передавало ИА Регнум, в сентябре 2024 года ФСБ России приравняла к организациям украинский полк «Днепр-1» (террористическая организация, деятельность которой запрещена в РФ).