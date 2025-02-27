Москва, 27 февраля, 2025, 17:01 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 февраля провёл встречу с секретарём ЦК Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном. Об этом сообщила пресс-служба Кремля.

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«Владимир Путин встретился в Кремле с членом Политбюро, секретарём Центрального комитета Трудовой партии Кореи Ли Хи Ёном», — сказано в сообщении.

Пресс-служба опубликовала кадры начала встречи.

«Добро пожаловать», — сказал Путин, обменявшись рукопожатием с гостем.

Ли Хи Ён находится в Москве с визитом. Ранее он провёл встречу с представителями «Единой России», в том числе с председателем партии Дмитрием Медведевым. Обсуждались вопросы сотрудничества двух стран, а также взаимодействия партий.

Как передавало ИА Регнум, в ноябре 2024 года Путин и председатель государственных дел КНДР Ким Чен Ын подписали законы о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнёрстве двух стран.

Путин отмечал, что договор создал условия для кардинального расширения взаимовыгодного двустороннего сотрудничества России и КНДР во всех ключевых областях. Он выразил уверенность, что Москва и Пхеньян продолжат совместную работу по реализации данного исторического договора и дальнейшей координации усилий двух стран по противодействию современным угрозам и вызовам.

Постпред РФ при ООН Василий Небензя ранее подчёркивал, что сотрудничество России и КНДР соответствует международному праву и не направлено против третьих стран. Ни одна страна не может запретить России выстраивать доверительные отношения с другими государствами, отмечал Небензя.