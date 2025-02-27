Москва, 27 февраля, 2025, 17:04 — ИА Регнум. Олимпийская чемпионка по фигурному катанию Алина Загитова должна лично контролировать процесс работы в своей школе в Казани и каждый день ходить на тренировки. Об этом 27 февраля заявила олимпийская чемпионка и депутат Госдумы Светлана Журова, комментируя открытие школы Загитовой в столице Татарстана.

СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Федор Успенский

«Конечно, если кто-то создает школу своего имени, то человек должен находиться непосредственно там. В этом плане я принципиальный человек», ― процитировали «РИА Новости» парламентария.

Журова усомнилась в эффективности системы вахтового метода, с помощью которого планируется привлекать тренеров для школы.

«Я считаю, если ты даешь свое имя, ты должен контролировать все детали, иначе потом могут пойти упреки <…> Если есть школа, надо каждый день ходить на тренировки и работать», ― заключила депутат.

Ранее министр спорта Татарстана Владимир Леонов сообщил, что тренеров для школы фигурного катания Загитовой в Казани планируют привлекать вахтовым методом.

Как сообщало ИА Регнум, построить школу фигурного катания Алины Загитовой в Казани планируется на месте футбольного стадиона «Водник». Согласно документу на сайте комитета Татарстана по охране объектов культурного наследия, крытый ледовый дворец возведут на улице Портовая, 2, в Вахитовском районе. Под объект выделен участок площадью 15,3 тыс. кв. м.

Министр спорта Татарстана Владимир Леонов заявил 21 сентября, что проект школы полностью согласовали с Загитовой, теперь стоит вопрос инвестиций. Он не стал уточнять, в какую сумму обойдётся проект, но отметил, что речь идёт о сотнях миллионов рублей. Школа будет соответствовать всем техническим новшествам, существующим в фигурном катании, указал глава ведомства.

В 2018 году Загитова завоевала олимпийское золото в одиночном катании и установила мировой рекорд. Также на её счету победы на чемпионатах мира и Европы, в ряде других турниров. Она является единственной в истории России и второй в мировой истории фигуристкой-одиночницей, завоевавшей все титулы в фигурном катании. В 2019 году Загитова приостановила спортивную карьеру.