Москва, 27 февраля, 2025, 17:10 — ИА Регнум. В подмосковном Орехово-Зуево женщина выбросила в мусорный контейнер младенца. Об этом сообщили в пресс-службе регионального ГСУ СК России в своем Telegram-канале.

ГСУ СК России по Московской области

По данным следствия, 26 февраля женщина самостоятельно родила жизнеспособного ребенка мужского пола, затем поместила его в полимерный пакет и оставила в мусорном контейнере.

«Благодаря бдительности проходящих мимо жителей, которые услышали крики ребенка, его удалось спасти», — говорится в сообщении СК.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950242" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Женщина сама родила ребенка и оставила его в мусорке в Орехово-Зуево

По этому факту возбуждено уголовное дело по статьям 30 и 106 УК РФ «Покушение на убийство матерью новорожденного ребенка». В настоящее время проводится розыск подозреваемой, расследование взяла на контроль прокуратура.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля в Красноярске 16-летняя школьница родила ребенка в ванной и выбросила его в мусорный бак. Выяснилось, что мать девочки не препятствовала этому. По факту случившегося было возбуждено уголовное дело.

13 октября 2024 года 18-летняя россиянка Екатерина Бурнашкина оставила младенца в туалете для инвалидов в аэропорту Антальи, когда собиралась вылететь в Москву. Ребенка нашли благодаря уборщице, которая сообщила о находке в службу безопасности аэропорта. Женщину задержала полиция. В феврале турецкий суд приговорил молодую женщину к 15 годам лишения свободы.