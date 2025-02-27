Москва, 27 февраля, 2025, 16:53 — ИА Регнум. Взрывы у российского генконсульства в Марселе — это прямое следствие нагнетания Парижем ненависти к РФ. Об этом сообщает пресс-служба МИД со ссылкой на слова официального представителя дипведомства Марии Захаровой.

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«Теракт во Франции на днях действительно произошел. Вот только направлен он был против нашей страны. И это преступление стало прямым следствием в том числе таких вот интервью и заявлений французских руководителей, нагнетания ими ненависти к России и её гражданам», — заявила Захарова.

По ее словам, таким образом французские власти оправдывают новые антироссийские санкции и отправку «натовских военнослужащих под личиной миротворцев».

Как передавало ИА Регнум, ранее Захарова заявила, что инцидент в Марселе на улице Амбруаза Паре имеет все признаки теракта.

О взрыве на территории консульства ранее сообщил глава диппредставительства Станислав Оранский. Местные СМИ отмечали, что в здание генконсульства бросили «коктейли Молотова». Позже телеканал BFM TV со ссылкой на представителя генконсульства передал, что брошенные на территорию здания предметы не были «коктейлями Молотова» или бутылками с зажигательной смесью.

МИД Франции осудил нападение на российское генконсульство и заявил, что Париж «твёрдо намерен исполнять в полном объёме» положения Венских конвенций, защищающих дипмиссии.

Москва принимает все необходимые меры, чтобы обратить внимание Франции на необходимость усиления безопасности у российских дипломатических объектов, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.