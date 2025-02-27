Москва, 27 февраля, 2025, 16:49 — ИА Регнум. Популярного блогера Субхана Мамедова, известного как Subo, лишили российского гражданства. Об этом сообщил РЕН ТВ.

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«Субхан Мамедов при получении гражданства России сохранил гражданство Азербайджана и на протяжении многих лет создавал треш-контент, направленный на формирование негативного отношения к власти и правоохранительным структурам», — указано в публикации.

Уточняется, что проверку своего гражданства со стороны правоохранительных органов блогер спровоцировал сам. В одном из недавних роликов Subo переоделся в форму сотрудника полиции и пытался спровоцировать реальных полицейских, а в другом видео 26-летний блогер назвал молодых российских военнослужащих своей охраной и двигался по центру Москвы в их окружении.

В России блогер азербайджанского происхождения зарабатывал десятки миллионов рублей, владел дорогими автомобилями и собственной бургерной. Свою карьеру он построил на провокационных видео, также активно сотрудничал с другим популярным блогером Михалом Литвиным. Мамедов пользовался своей популярностью и часто вовлекал аудиторию в сомнительные авантюры, среди которых были и каперские проекты.

В беседе с ИА Регнум кандидат психологических наук, доцент МГПУ Лариса Овчаренко рассказала, что «Рецепт успеха» блогеров, готовых на всё ради подписчиков и денег, очевиден: набрать аудиторию пошире и зарабатывать на ней. Например, рекламируя те же запрещённые в России онлайн-казино, создавая иллюзию, что это лёгкий и быстрый доход. Разумеется, в реальности дело обстоит иначе, но всегда найдутся люди, которые верят в чудеса и мечтают без труда получить желаемое.