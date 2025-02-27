Москва, 27 февраля, 2025, 16:39 — ИА Регнум. 100 детей из Курской области и Донбасса съездили в Московский зоопарк накануне Международного дня белого медведя. Экскурсию для них организовали волонтеры компании «Роснефть».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» Дети из Курска и Донбасса побывали в Московском зоопарке

В Московском зоопарке обитает более тысячи различных видов животных, многих из которых дети увидели впервые. Ребята узнали об особенностях ухода за дикими животными, их повадках и рационе, а также о профессиях, необходимых в зоопарке.

Особый интерес у юных посетителей вызвал вольеры с белыми медведями Айкой и Терпеем, которые находятся под опекой компании «Роснефть».