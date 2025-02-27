Самара, 27 февраля, 2025, 16:26 — ИА Регнум. Подозреваемыми по делу о террористическом акте в Самаре оказались местные жители — отец и сын. Об этом сообщило региональное управление СК РФ в Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

«В настоящее время следователями и криминалистами следственного управления закончен осмотр места происшествия, установлены лица, причастные к совершении указанных преступлений, ими оказались местные жители — отец и сын, с ними проводятся следственные действия, будет решаться вопрос об избрании им меры пресечения», — указано в публикации.

В СК уточнили, что в настоящее время проводится комплекс действий, направленных на установление всех обстоятельств данного преступления.

Как передавало ИА Регнум, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев ранее сообщил, что неизвестный злоумышленник бросил взрывное устройство, предположительно гранату, к зданию правительства. В результате происшествия никто не пострадал, взрывом повредило тротуарную плитку.

Следственное управление СК по Самарской области возбудило дело по двум статьям: п. «а» ч. 2 ст. 205 УК РФ («Террористический акт, совершённый группой лиц по предварительному сговору») и п. «а» ч. 3 ст. 222.1 УК РФ («Незаконные приобретение, передача, хранение взрывчатых веществ или взрывных устройств, совершённые группой лиц по предварительному сговору»).