Москва, 27 февраля, 2025, 16:25 — ИА Регнум. США выдали России обвиняемого в разбойном нападении, совершенном в аэропорту Пулково в 2014 году. Об этом сообщила пресс-служба Генпрокуратуры РФ.

ИЗВЕСТИЯ/Телеканал «78»

«По инициативе Генпрокуратуры России из США депортирован Дмитрий Кошелев. Он обвиняется по пп. «а», «б» ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой)», — говорится в сообщении.

Преступление было совершено 15 июля 2014 года в пассажирском терминале аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге. По данным следствия, Кошелев и его сообщники, угрожая оружием, ограбили сидящих в машине людей. У потерпевших забрали имущество и деньги — более $1,5 млн.

Обвиняемого, который скрылся от уголовного преследования, весной 2020 года объявили в международный розыск. Через год стало известно, что Кошелев, вероятно нарушивший иммиграционное законодательство США, находится на территории этого государства.

Добиться депортации россиянина удалось благодаря взаимодействию с американскими компетентными органами, добавили в ведомстве.