Стамбул, Турция, 27 февраля, 2025, 16:23 — ИА Регнум. В Стамбуле 27 февраля завершились переговоры представителей РФ и США. Они продлились шесть с половиной часов.

РИА НовостПавел Беднякови

Делегация России покинула место переговоров без комментариев, сообщил ТАСС.

Встреча проходила на территории резиденции генерального консула США. Её предполагалось посвятить обсуждению деятельности дипломатических миссий.

Как передавало ИА Регнум, глава МИД РФ Сергей Лавров ранее отмечал, что российские и американские дипломаты и эксперты обсудят проблемы, которые накопились в результате противоправной деятельности ушедшей администрации США. Министр заявлял, что итоги предстоящих переговоров покажут, как будут складываться дальнейшие отношения РФ и США.

Представитель Госдепа ранее рассказал, что представители России и США на встрече в Стамбуле обсудят «операционные вопросы» работы посольств и консульств, в частности, связанные с укомплектованием штатов, визами и дипломатическим банкингом. Он заявил, что на повестке дня нет ни политических тем, ни вопросов безопасности, в том числе связанных с Украиной.

12 февраля президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив, в частности, тему урегулирования украинского конфликта. Диалог лидеров произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. Лавров и госсекретарь США Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта. Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран, отмечал Лавров.