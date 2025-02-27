Москва, 27 февраля, 2025, 16:56 — ИА Регнум. Правительство РФ утвердило программу продвижения бренда «Сделано в России» Правительство России одобрило продление программы продвижения отечественной продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России» до 2030 года. Об этом сообщили в Telegram-канале правительства.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«По поручению президента мы расширили программу по продвижению отечественной продукции за рубежом под национальным брендом «Сделано в России». Продлили ее действие до 2030 года», — заявил премьер-министр Михаил Мишустин на заседании правительства.

По его словам, программа станет важным инструментом в достижении национальной цели «Устойчивая и динамичная экономика».

Основными задачами программы являются увеличение экспорта несырьевых неэнергетических товаров не менее чем на две трети по сравнению с уровнем 2023 года, рост экспорта продукции агропромышленного комплекса в 1,5 раза относительно показателей 2021 года, а также укрепление международных партнерских связей.

Кроме того, программа предусматривает создание инфраструктуры для экспорта, проведение международных бизнес-миссий, организацию выставок и ярмарок, а также запуск официального сайта национального бренда.

Как сообщало ИА Регнум, 25 сентября президент России Владимир Путин заявил, что российские товары, особенно промышленные, должны стать более узнаваемыми за границей. По его словам, отечественные предприятия способны предложить широкий ассортимент качественной продукции, но для этого важно активно продвигать её на мировом рынке.

30 октября 2024 года президент поручил разработать программу «Сделано в России», ориентированную на продвижение национальных товаров за рубежом.