Грозный, 27 февраля, 2025, 16:33 — ИА Регнум. Старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат покинула пост заместителя председателя правительства республики по социальному блоку. О своем решении она сообщила на странице в соцсети Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Елена Афонина/ТАСС

«Направление социального блока играет значительную роль в развитии республики, но я считаю, эта работа больше подходит для сильного мужчины», ― отметила Кадырова.

Она добавила, что намерена и дальше трудиться на благо республики, занимаясь проектами в бизнесе. Кадырова также поделилась, что в дальнейшем собирается работать в сфере моды.

Как передавало ИА Регнум, Айшат Кадырова заняла пост заместителя председателя правительства Чечни по социальному блоку 2 октября 2023 года. До этого, в 2020 году, ее назначили на должность первого замминистра культуры региона, а в 2021 году она возглавила само ведомство.

В сентябре прошлого года президент РФ Владимир Путин наградил Кадырову медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» второй степени. В указе о награждении отмечены её заслуги в развитии отечественной культуры и искусства.