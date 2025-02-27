Москва, 27 февраля, 2025, 16:09 — ИА Регнум. 27 февраля отмечается Международный день белого медведя. Праздник учредили для привлечения внимания к сохранению популяции самого крупного наземного хищника.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России отмечают Международный день белого медведя

Значительная часть популяции белого медведя обитает в российском секторе Арктики. Животное имеет особый природоохранный статус и включено в Красную книгу Российской Федерации и Красный список Международного союза охраны природы.

«Белый медведь находится на вершине пищевой цепи арктической экосистемы, очень хрупкой и уязвимой к любым изменениям на планете. Поэтому он важен и интересен как вид-биоиндикатор, по которому можно судить о состоянии природы всего региона. Ведь от Арктики зависит очень многое, происходящее с климатом Земли», — объясняет причину повышенного научного интереса к полярному хищнику кандидат биологических наук, ведущий научный сотрудник Института проблем экологии и эволюции им. А. Н. Северцова РАН (ИПЭЭ РАН) Илья Мордвинцев.

В России белый медведь находится под пристальным вниманием компании «Роснефть», которая регулярно проводит научные экспедиции в высоких широтах. В прошлом году в акватории Карского моря провели полномасштабный учет белых медведей и установили спутниковые передатчики для отслеживания перемещений хищников по Арктике.

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России отмечают Международный день белого медведя

«Летом на Таймыре, в рамках проекта «Тамура» — экспедиции, организованной компанией «Роснефть», — мы пометили трёх самок с медвежатами и одну медведицу-одиночку. Медведицы с медвежатами держатся прибрежной зоны, где много полыней и, соответственно, больше возможностей охоты на тюленя. Одна медведица ушла далеко на север, в высокие широты. Все четыре ошейника, которые на самок установлены, сейчас продолжают работать», — рассказал Мордвинцев.

Биологи провели сбор биологических материалов животных для последующего лабораторного анализа, в том числе молекулярно-генетического, серологического, микробиологического, гематологического и токсикологического. Полученные данные помогут значительно расширить и актуализировать сведения о популяции белых медведей, обитающих в российской Арктике, — путях их миграции, физическом состоянии, а также разработать мероприятия по сохранению животных. По мнению биологов, сейчас особых угроз белому медведю нет, ситуация стабильная.

«Каких-то серьезных изменений в этом году в Арктике мы пока не замечаем. Карское море было полностью покрыто льдом с ноября, то есть как обычно. И для медведей сейчас нет никаких негативных факторов, которые бы повлияли на их жизнь, на их охоту, на возможности весеннего гона, — отметил Мордвинцев. — Другое дело, что будет летом, каковы будут последствия такой теплой зимы в европейской части, повлияет ли это на таяние льда в Карском море и вообще в Арктике? Но пока об этом говорить рано».

Пресс-служба ПАО «НК «Роснефть» В России отмечают Международный день белого медведя

«Роснефть» также реализует комплексную программу помощи медвежатам, которые остались в дикой природе одни. С 2016 года в российском секторе Арктики уже спасено шесть рано осиротевших медвежат.

Кроме того, под опекой «Роснефти» находятся 35 белых медведей в 16 российских зоопарках. Компания обеспечивает их полноценное кормление, уход, ветеринарное сопровождение. С 2013 года при поддержке «Роснефти» в зоопарках страны построено семь новых вольерных комплексов, ежегодно проводятся ремонт и реконструкция существующих вольеров.