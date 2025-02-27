Москва, 27 февраля, 2025, 15:52 — ИА Регнум. Заслуженный артист России, певец Александр Буйнов принёс публичные извинения женщине, которую он сбил на пешеходном переходе. Соответствующую публикацию он сделал в своём Telegram-канале.

ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков

«Вчера вечером произошёл дорожный инцидент. Безусловно, пострадавшей Алле Николаевне будет оказана вся необходимая медицинская помощь и поддержка с моей стороны. Я искренне приношу свои извинения пострадавшей», — указал он в публикации.

Артист также выразил благодарность сотрудникам ГИБДД и медицинским работникам, которые оперативно прибыли на место происшествия и оказали пострадавшей всю необходимую помощь.

По словам Буйнова, СМИ активно спекулировали этой новостью, однако выдаваемая ими информация не соответствовала действительности.

ДТП произошло вечером 26 февраля на улице Февральской в подмосковной Апрелевке. 61-летняя воспитательница детского сада Алла Смирнова, пострадавшая в ходе инцидента, сообщала, что «Лексус» 74-летнего Буйнова вылетел рядом с ней неожиданно, но она успела отскочить и поэтому получила не самые серьёзные повреждения.

Медосвидетельствование показало, что на момент аварии артист был трезв. По информации Telegram-канала Mash, с июля 2017 года Буйнов получил 172 штрафа за нарушения ПДД, в том числе 112 за превышение скорости.

В беседе с ИА Регнум Смирнова также отметила, что Буйнов хотел уехать с места аварии, но прохожие не позволили ему этого сделать. Женщина сообщила, что чувствует себя плохо: у неё болит вся правая сторона тела, кружится голова, она испытывает тошноту. Врачи забинтовали ей одну ногу. В настоящее время она находится в больнице.