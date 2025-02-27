Мелитополь, 27 февраля, 2025, 15:56 — ИА Регнум. Российский военнослужащий прикрыл собой пленного бойца Вооруженных сил Украины (ВСУ) во время атаки дрона на ореховском направлении. Соответствующие кадры 27 февраля опубликовали «Известия».

ИА Регнум

На кадрах видно, как двое бойцов ВС РФ ведут пленного украинского боевика к своим позициям, когда оператор вражеского беспилотника направляет на них дрон.

Российский солдат заслонил пленного и упал вместе с ним на землю. Дрон мог сдетонировать при приземлении, однако взрыва не произошло.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950231" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Российский боец закрыл собой пленного боевика ВСУ при атаке дрона

Как сообщало ИА Регнум, 27 февраля пленный украинский боец Александр Высоцкий заявил, что многие жители Украины хотят скорейшего окончания конфликта и присоединения страны к России, поскольку за 30 лет в государстве не произошло значительных изменений — старые заводы и фабрики либо разрушаются, либо продаются, а новое не строится.

25 февраля пленный боевик ВСУ Александр Чумак из 25-й отдельной воздушно-десантной бригады ВСУ рассказал, что на Украине мобилизуют мужчин без разбору, включая бывших пленных. Именно поэтому, признался Чумак, он опасается обмена военнопленными, так как украинские власти могут вновь отправить его на фронт.