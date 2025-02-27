Москва, 27 февраля, 2025, 15:40 — ИА Регнум. Именно бойцы СВО своей доблестью и победами создали условия для диалога по мирному урегулированию украинского кризиса. Об этом заявил президент России Владимир Путин на заседании коллегии ФСБ.

Михаил Метцель/пресс-служба президента РФ/ТАСС

«Сегодняшние динамичные изменения в международном ландшафте — это в огромной степени результат мужества и стойкости наших вооружённых сил, наших героев. Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьёзного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов», — отметил российский лидер.

Как передавало ИА Регнум, 23 февраля глава государства поздравил россиян с Днём защитника Отечества. Президент при этом адресовал особые слова поздравления российским солдатам и офицерам — участникам спецоперации, решительно отстаивающим родную землю и национальные интересы и будущее России. Путин назвал бойцов СВО главными героями праздника.

В середине января президент России подписал указ о проведении Года защитника Отечества. Путин предложил сделать это в связи с 80-летним юбилеем Победы СССР в Великой Отечественной войне. Глава государства также отметил подвиги и героизм участников специальной военной операции.