Москва, 27 февраля, 2025, 15:42 — ИА Регнум. Число террористических преступлений в России выросло, и большинство из них спланированы украинскими спецслужбами. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии ФСБ.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

В связи с этим Путин призвал ФСБ при координации Национального антитеррористического комитета (НАК) максимально эффективно использовать имеющиеся силы и средства, и уделять особое внимание превентивным мерам, повышению антитеррористической защищённости военных и промышленных объектов, систем жизнеобеспечения, общественных объектов, а также энергетической и транспортной инфраструктуры.

«Должна быть продолжена и работа по укреплению антитеррористического потенциала подразделений ФСБ в регионах Донбасса, Новороссии», — добавил президент.

Он подчеркнул, что именно эти подразделения многое делают для нейтрализации террористических и диверсионных групп, а также для сбора разведывательных данных о противнике.

Путин также поручил обеспечить безопасность людей в приграничных населённых пунктах России и пресекать любые попытки разобщить и расколоть российское общество.

Российский лидер в числе прочего заявил о необходимости усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, и передовых технологий в других отраслях.

Как передавало ИА Регнум, за прошедший 2024 год в России было предотвращено 190 терактов, шесть из которых готовились участниками движений «Маньяки Культ Убийц» и «Колумбайн» (оба — запрещённые в РФ террористические организации) в учебных заведениях и местах массового пребывания людей.

Были заблокированы счета свыше 6 тыс. лиц, финансировавших терроризм, в том числе украинских вооружённых формирований. Общая сумма денежных средств на счетах превысила 230 млн рублей. Также в 2024 году пресекли около 2,7 тыс. преступлений, касавшихся незаконного оборота оружия.

В августе НАК сообщал о выявлении в России с начала 2024 года 45 ячеек международных террористических организаций (МТО), которые вербовали жителей Северного Кавказа и мигрантов из Центральной Азии. Вместе с этим в комитете отметили сохранение угрозы со стороны МТО, эмиссары которых пытаются внедрять идеи нетрадиционных для РФ течений ислама.