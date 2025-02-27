Москва, 27 февраля, 2025, 15:38 — ИА Регнум. Борьба с преступлениями в финансовой и банковской сферах важна для повышения инвестиционной привлекательности России. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллеги ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он отметил, что обеспечение экономической безопасности — традиционно важное направление работы специального ведомства.

«Защита законных прав отечественного бизнеса, борьба с преступлениями в финансовой и банковской сфере — это одна из основ конкурентоспособности нашей национальной юрисдикции, благоприятного инвестиционного климата в России. Это чрезвычайно важно», — подчеркнул глава государства.

Он призвал активизировать работу по противодействию коррупции, в том числе уделять внимание выполнению гособоронзаказа и национальных проектов, продвижению долгосрочных федеральных и региональных программ.

Путин указал, что растет число кибератак на отечественную информационную инфраструктуру и государственные ресурсы. Такие преступления причиняют ущерб и государству, и бизнесу, и гражданам, поэтому задача ведомства — повысить безопасность в этой сфере и искать новые методы нейтрализации киберугроз.

Как сообщало ИА Регнум, 7 февраля на встрече с премьер-министром Михаилом Мишустиным Путин заявил, что перед правительством России на текущий год стоит задача по снижению инфляции и по выходу на траекторию устойчивого роста экономики. Он также подчеркнул, что в России темпы экономического роста превысили показатели США и других развитых стран, а также оказались выше прогнозов правительства.