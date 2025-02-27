Москва, 27 февраля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Возобновление контактов России и Соединенных Штатов Америки устраивает не всех. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил президент России Владимир Путин.

РИА Новости/Александр Казаков/POOL

Глава государства подчеркнул, что фиксируются попытки сорвать налаживание диалога между странами.

«Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», ― отметил Путин.

Российский лидер указал на необходимость это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.

«Как и прежде важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу граждан от любых угроз. В этой связи ФСБ нужно продолжать системную работу по всем профильным направлениям», ― отметил президент.

Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив, в частности, тему урегулирования украинского конфликта. Диалог лидеров двух стран произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа. Главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.

Журнал The Economist написал, что беседа Путина и Трампа взволновала украинских и европейских чиновников, внушив им опасения о возможном прекращении поддержки киевского режима.

18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. В результате встречи глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта.

Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что переговоры в Эр-Рияде стали началом восстановления диалога двух стран. Она также уточнила, что этот контакт стал и началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрацией.