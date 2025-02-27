Путин отметил попытки сорвать стабилизацию диалога между Россией и США
Москва, 27 февраля, 2025, 15:36 — ИА Регнум. Возобновление контактов России и Соединенных Штатов Америки устраивает не всех. Об этом 27 февраля на заседании коллегии Федеральной службы безопасности заявил президент России Владимир Путин.
Глава государства подчеркнул, что фиксируются попытки сорвать налаживание диалога между странами.
«Понимаем, что не всех устраивает возобновление российско-американских контактов. Часть западных элит по-прежнему настроена на нестабильности в мире. И эти силы будут пытаться сорвать или скомпрометировать начавшийся диалог», ― отметил Путин.
Российский лидер указал на необходимость это учитывать и использовать все возможности дипломатии и специальных служб для срыва подобных попыток.
«Как и прежде важно твердо защищать свои национальные интересы, суверенитет, жизнь и свободу граждан от любых угроз. В этой связи ФСБ нужно продолжать системную работу по всем профильным направлениям», ― отметил президент.
Как сообщало ИА Регнум, 12 февраля Путин и президент США Дональд Трамп провели телефонный разговор, обсудив, в частности, тему урегулирования украинского конфликта. Диалог лидеров двух стран произошёл впервые за 4,5 года и длился почти полтора часа. Главы государств также договорились об организации личной встречи и согласились с тем, что пришло время работать вместе.
Журнал The Economist написал, что беседа Путина и Трампа взволновала украинских и европейских чиновников, внушив им опасения о возможном прекращении поддержки киевского режима.
18 февраля в Эр-Рияде состоялись первые за последние несколько лет переговоры между представителями США и России. В результате встречи глава МИД России Сергей Лавров и американский госсекретарь Марко Рубио договорились назначить команды для начала работы по скорейшему урегулированию украинского конфликта.
Стороны также согласились создать механизм консультаций для устранения раздражителей в двусторонних отношениях. Кроме того, Лавров рассказал, что представителям России и США поручено обсудить, что необходимо для подготовки встречи президентов двух стран.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова 19 февраля заявила, что переговоры в Эр-Рияде стали началом восстановления диалога двух стран. Она также уточнила, что этот контакт стал и началом решения проблем, созданных предыдущей американской администрацией.