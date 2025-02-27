Москва, 27 февраля, 2025, 15:32 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин на коллегии Федеральной службы безопасности (ФСБ) объявил минуту молчания в память о погибших пограничниках.

Иван Шилов ИА Регнум Владимир Путин

«В наших сердцах навсегда останутся подвиги погибших сотрудников ФСБ. Пограничников, бойцов спецназа, других подразделений, которые отдали жизнь за Родину, но не дрогнули и не отступили. Прошу почтить память наших боевых товарищей минутой молчания», — сказал Путин, выступая 27 февраля на заседании коллегии.

Глава государства также назвал ФСБ сильным, надёжным и эффективным звеном безопасности России. Он поблагодарил весь состав ведомства за профессионализм и решительность в работе и выразил особую благодарность за действия сотрудников службы в ходе проведения специальной военной операции, на линии фронта, в тылу врага и в новых регионах РФ.

Как передавало ИА Регнум, глава государства также заявил о росте числа террористических преступлений в России и отметил, что большинство терактов были спланированы спецслужбами киевского режима. Он поручил укреплять антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах страны.

Российский лидер в числе прочего заявил о необходимости усилить контрразведывательное прикрытие информации военного и стратегического характера, связанной с государственным и военным управлением, созданием новейших вооружений, и передовых технологий в других отраслях.