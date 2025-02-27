Москва, 27 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 27 февраля в ходе выступления на коллегии ФСБ призвал к созданию неделимой системы европейской и глобальной безопасности на долгосрочной основе.

Александр Казаков/пресс-служба президента РФ/ТАСС

Нынешние динамичные изменения в международном политическом ландшафте в огромной степени стали результатом мужества и стойкости российских военнослужащих, сказал глава государства.

«Именно они своей доблестью, своими ежедневными победами создали условия для начала серьёзного диалога, диалога о фундаментальном решении и украинского, и других кризисов, в том числе, разумеется, — мы всегда об этом говорим, никогда от этого не отказывались, — мирным путём; о создании такой системы, которая действительно обеспечит баланс и взаимный учёт интересов, системы неделимой европейской и глобальной безопасности», — заявил президент.

Путин подчеркнул, что такая система должна быть создана на долгосрочную перспективу. Он также отметил, что безопасность одних стран не может быть обеспечена за счёт безопасности других или в ущерб этой безопасности.

Как передавало ИА Регнум, в своём выступления на коллегии ФСБ Путин также отметил, что не всех в мире устраивает возобновление контактов между Россией и США. Глава государства подчеркнул, что наблюдаются попытки западных элит сорвать этот диалог. Президент добавил, что следует использовать все возможности дипломатии и спецслужб для предотвращения таких попыток.

В октябре 2024 года на саммите БРИКС в Казани Путин предложил создать в Евразии новую систему равной и неделимой безопасности. Он подчеркнул, что такая система позволит общими усилиями надёжно гарантировать подлинную стабильность и создать условия для мирного развития всех государств и народов на континенте.

В январе в ходе разговора с председателем КНР Си Цзиньпином Путин отметил, что Россия и Китай стремятся к реализации неделимой безопасности как на Евразийском континенте, так и во всём мире. Китайский лидер в свою очередь подчеркнул, что РФ и КНР будут вместе противостоять внешней неопределённости на основе стабильности и защищать систему с центральной ролью ООН.