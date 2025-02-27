Москва, 27 февраля, 2025, 15:28 — ИА Регнум. Контакты с новой администрацией США вселяют определенные надежды — американская сторона проявляет настрой на постепенное решение проблем. Об этом заявил президент Владимир Путин на коллегии ФСБ России.

РИА Новости/Александр Казаков

Он отметил, что именно системные, стратегические проблемы в мировой архитектуре, которые приобрели колоссальный объем, спровоцировали кризисы на Украине и в других регионах мира.

«Важно, что наши сегодняшние партнеры демонстрируют прагматизм, реальный взгляд на вещи, отказываются от многих стереотипов, так называемых правил, и мессианских, идеологических клише своих предшественников», — констатировал Путин.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3950224" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> Владимир Путин — о российско-американских контактах

Эти стереотипы не только привели к кризису всей системы международных отношений, но и начали изнутри разваливать само западное сообщество, добавил он.

Однако возобновление российско-американских контактов, по словам Путина, устраивает не всех. Часть западных элит хотела бы сохранить нестабильность, поэтому попытается помешать начавшемуся диалогу. Все возможности дипломатии и спецслужб должны быть использованы, чтобы сорвать эти попытки, подчеркнул президент.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил журналистам, что президент США Дональд Трамп готов не только говорить, но и слушать других, в отличие от своего предшественника Джо Байдена. Он отметил, что у России и США на повестке дня слишком сложная и запущенная проблема, поэтому никто не ждет легких и быстрых решений. Вместе с тем, предположил представитель Кремля, при сохранении политической воли, при готовности слышать и слушать друг друга российской и американской сторонам «удастся пройти этот рабочий процесс».