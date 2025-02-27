Москва, 27 февраля, 2025, 15:31 — ИА Регнум. В мессенджере Telegram может появиться новая функция, её уже начали тестировать. Об этом 27 февраля сообщил канал Telegram Info.

ИЗВЕСТИЯ/Дмитрий Коротаев

Отмечается, что функции «Платные сообщения» будет доступна в личных и групповых чатах. На данный момент ее могут воспользоваться только некоторые пользователи на тестовом сервере Telegram. При этом подробная информация о других аспектах пока не разглашается.

«Владелец группы или собеседник самостоятельно включает эту функцию по своему желанию. При оплате звёзды получают владельцы чатов, а не Telegram», ― говорится в сообщении Telegram-канала.

Настроить платные сообщения можно будет в виде комментариев, при этом в зависимости от чата настройки могут варьироваться.

Как сообщало ИА Регнум, в мессенджере Telegram в октябре прошлого года появилась новая функция верификации для бизнеса. Как пояснил основатель мессенджера Павел Дуров, этот метод намного дешевле, быстрее и безопаснее, чем традиционная SMS-верификация. По его словам, функция Gateway позволит компаниям избежать высоких затрат на проверку, поскольку мессенджер верифицировал номера почти миллиарда пользователей, а единоразовая аутентификация обойдётся в $0,01.

5 октября Дуров сообщил о появлении в Telegram функции «подарков», покупка которых доступна за внутреннюю валюту — «звёзды». «Подарки» будут выглядеть как анимированные изображения, к ним можно добавить текстовое сообщение.

Также команда разработчиков включила в перечень обновлений ряд улучшений, коснувшихся новой функции «подарков» и хештегов. Кроме того, в Telegram появилась возможность добавлять мультимедийные файлы к сообщению после его отправки и возможность просмотра времени редактирования сообщения.

В сентябре 2024 года количество платных подписчиков в Telegram достигло 10 млн человек.