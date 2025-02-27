Москва, 27 февраля, 2025, 15:23 — ИА Регнум. Федеральная служба безопасности — сильное, надёжное и эффективное звено в структуре национальной безопасности России, заявил 27 февраля президент Владимир Путин в ходе выступления на заседании коллегии ФСБ.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Ваши профильные подразделения действовали оперативно и грамотно, отстаивали суверенитет и национальные интересы России, права наших граждан, надёжно защищали конституционный строй, боролись с терроризмом, экстремизмом, преступностью, вели сложные контрразведывательные операции», — заявил Путин.

Глава государства поблагодарил весь состав ФСБ за профессионализм и решительность в работе и выразил особую благодарность за действия сотрудников службы в ходе проведения специальной военной операции, на линии фронта, в тылу врага и в новых регионах России.

Как передавало ИА Регнум, в ходе своего выступления на коллегии ФСБ Путин также заявил о росте числа террористических преступлений в России и отметил, что большинство терактов были спланированы спецслужбами киевского режима. Он поручил укреплять антитеррористический потенциал ФСБ в новых регионах страны.

Путин также отметил, что не всех в мире устраивает возобновление контактов между Россией и США. Глава государства подчеркнул, что наблюдаются попытки западных элит сорвать этот диалог. Президент добавил, что следует использовать все возможности дипломатии и спецслужб для предотвращения таких попыток.

Глава государства также отметил, что ФСБ следует продолжать уделять особое внимание другой важной части своей работы - обеспечению экономической безопасности страны. Он заявил, что борьба с преступлениями в финансовой и банковской сферах важна для повышения инвестиционной привлекательности России. Президент призвал активизировать работу по противодействию коррупции, уделять внимание выполнению гособоронзаказа и национальных проектов, а также продвижению долгосрочных федеральных и региональных программ.