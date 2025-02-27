Минск, 27 февраля, 2025, 15:27 — ИА Регнум. Президент Белоруссии Александр Лукашенко в интервью американскому блогеру Марио Науфалу анонсировал переговоры с российским лидером Владимиром Путиным, которые должны состояться в Кремле через неделю. Об этом сообщает БелТА.

Иван Шилов ИА Регнум

«Через неделю мы с ним встретимся в Москве, и мы очень подробно и детально поговорим по всем вопросам», — цитирует телеграфное агентство Лукашенко.

Как передавало ИА Регнум, о скорой встрече лидеров двух стран сообщалось в поздравительной телеграмме Путина, направленной белорусскому коллеге по случаю победы на выборах.

Тогда глава российского государства пожелал Лукашенко новых успехов на посту президента Белоруссии, доброго здоровья и благополучия. Он подчеркнул, что в последнее время было немало сделано для упрочения дружественных связей между Москвой и Минском.

В ходе пресс-конференции 26 января Лукашенко заявил, что намерен после выборов совершить первый зарубежный визит в Москву и встретиться с Путиным. Он отметил, что переговоры с российским президентом могут продолжаться до ночи, и это является «сигналом обществу».

3 февраля ЦИК Белоруссии утвердил победу Лукашенко на президентских выборах. За его кандидатуру проголосовало 5 136 293 избирателя, что составило 86,82%, то есть более половины граждан республики, принявших участие в голосовании.