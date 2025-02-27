ДНР, 27 февраля, 2025, 16:13 — ИА Регнум. Один из командиров Вооружённых сил Украины (ВСУ) пригрозил бойцам расстрелом, если они не вернутся на ранее занимаемые позиции у Красноармейска (украинское название — Покровск), следует из данных радиопереговоров, которые перехватила Народная милиция ДНР.

ИА Регнум

Ранее 27 февраля была опубликовала первая часть радиоперехвата переговоров между представителем командно-наблюдательного пункта батальона с позывным Сигма и командующими позициями ВСУ с позывными Селезень и Качур в районе Красноармейска

Сперва командир призывал Селезня подготовиться к отражению атаки российских военных, потом слушал доклад Качура, который говорил, что Селезень с сослуживцами не выдержали обстрела их позиции и пришли к нему. Возмущённый тем, что подчинённые оставили позицию, командир приказал им вернуться обратно, несмотря на продолжающийся обстрел.

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