Москва, 27 февраля, 2025, 15:41 — ИА Регнум. Возможное членство Украины в НАТО приведёт к неконтролируемой эскалации конфликта с тяжёлыми последствиями для безопасности всего мира, заявила 27 февраля официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Иван Шилов ИА Регнум

Так она прокомментировала высказывания главы киевского режима Владимира Зеленского о том, что поскольку Украину не хотят принимать в НАТО, то Киеву придётся «строить НАТО на Украине».

«Хочется напомнить, ведь с этого-то и началось, ведь ровно это и послужило триггером для того, чтобы внутриукраинское противостояние стало проблемой безопасности всего континента. В тот момент, когда из Украины начали делать натовский плацдарм. Так о каком тогда мире можно в принципе говорить, если вот такие идеи возобладают?» — отметила Захарова в ходе брифинга МИД.

Она подчеркнула, что справедливое и устойчивое разрешение конфликта станет возможным только при условии полного и необратимого искоренения его первопричин.

Как передавало ИА Регнум, 26 февраля президент США Дональд Трамп заявил, что Украине следует забыть о НАТО. Он отметил, что именно стремление киевского режима стать частью военного блока и стало причиной конфликта.

Советник главы Белого дома Майк Уолтц ранее заявил, что США «не видят ситуации», в которой Украина стала бы членом НАТО, а американским войскам пришлось бы напрямую принимать участие в её защите.

Президент Владимир Путин в июне 2024 года отметил, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление киевского режима об отказе от планов вступить в НАТО. Также для начала переговоров Киев должен признать территориальные реалии и вывести войска с территории регионов, которые вернулись в состав России в 2022 году (ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей), заявил глава государства.