Будапешт, 27 февраля, 2025, 15:15 — ИА Регнум. Правительство Венгрии намерено внести в парламент республики поправку о существовании только двух полов. Об этом заявил глава администрации премьер-министра Венгрии Виктора Орбана Гергей Гуйяш на брифинге.

IMAGO/Richard Wareham/TASS

«На заседании кабмина обсуждалось изменение конституции, о котором ранее заявлял премьер-министр. Одно из изменений — закрепление в Конституции, что человек является женщиной или мужчиной», — отметил он.

Гуйяш добавил, что в венгерский парламент также внесут поправки после выяснения фактов финансирования со стороны Агентства США по международному развитию (USAID) местных СМИ, общественных организаций и политиков.

Как передавало ИА Регнум, 21 января президент США Дональд Трамп подписал указ о признании в стране только двух неизменных полов — мужского и женского. В документе также уточняется, что слова «женщина» и «девочка» относятся к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам женского пола, а «мужчина» и «мальчик» — к совершеннолетним и несовершеннолетним лицам мужского пола.

Орбан вскоре заявил, что новый американский президент разрушил всё, что миру пыталось навязать руководство коллективного Запада. Он напомнил, что всего за 14 дней у власти Трамп озвучил столько нововведений, что от них мир перевернулся с ног на голову. В частности, венгерский политик отметил указ республиканца о признании в США только двух гендеров.