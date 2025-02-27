Москва, 27 февраля, 2025, 15:29 — ИА Регнум. До воскресенья, 2 марта, Земля будет в зоне влияния корональной дыры на Солнце, что может вызвать увеличение геомагнитной активности. Об этом сообщили специалисты Лаборатории солнечной астрономии Института космических исследований РАН (ИКИ РАН) и Института солнечно-земной физики СО РАН.

NASA

«Ближайшие двое суток вероятность магнитных бурь находится в диапазоне 20–40%, то есть меньше половины, хотя скорость солнечного ветра уже растет, причем значительно — временами превышает 600 км/с, хотя ещё вчера утром составляла всего лишь около 350 км/с. Предварительно, планета будет находиться в зоне действия корональной дыры до 2 марта включительно», — говорится на сайте.

Также отмечается, что на Солнце в настоящее время находятся две большие корональные дыры, расположенные на его противоположных сторонах. Каждая из них примерно раз в месяц поворачивается к Земле, вызывая рост скорости солнечного ветра. В лаборатории добавили, что в ходе предыдущего прохождения одной из этих дыр наблюдались геомагнитные возмущения, однако буря была слабой и продолжалась всего одну неделю.

Как сообщало ИА Регнум, 25 февраля на Солнце произошел мощный выброс плазмы, который пройдет рядом с Землей, но не заденет ее. Есть небольшая вероятность, что часть плазмы достигнет нашей планеты в ночь с четверга на пятницу, однако серьезных последствий не ожидается.

По прогнозам астрономов, даже в худшем случае геомагнитные бури не превысят второго уровня из пяти, вероятность этого — 36%. Ученые уточнили, что выброс стал крупнейшим в этом году, а его источник находился на обратной стороне Солнца.