Вашингтон, 27 февраля, 2025, 15:11 — ИА Регнум. Администрация США приложит усилия к тому, чтобы Украина при заключении мирного договора с Россией смогла вернуть себе как можно больше утраченных территорий. Об этом на заседании правительства заявил президент США Дональд Трамп.

Global Look Press/Al Drago — Pool via CNP/Keystone Press Agency

Глава Белого дома при этом отметил, что Вашингтон сделает все возможное, чтобы заключить наилучшее соглашение для обеих сторон.

«Но что касается Украины ― мы постараемся очень сильно, чтобы они смогли вернуть как можно больше [территорий]», ― подчеркнул американский лидер.

О каких именно регионах идет речь, Трамп не уточнил.

Как сообщало ИА Регнум, Трамп ранее заявил, что Украине будет непросто вернуть утраченные территории. При этом он допустил, что киевскому режиму, «возможно», удастся «что-то вернуть».

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков 27 февраля в очередной раз заявил, что регионы, которые в 2022 году вернулись в состав России, являются неотъемлемой частью страны, это неоспоримый и необсуждаемый факт.

Глава МИД РФ Сергей Лавров 17 февраля заявил, что на переговорах об урегулировании конфликта на Украине не может быть и речи о каких-либо территориальных уступках со стороны России. Он напомнил, что руководство Советского Союза в свое время уже пошло на территориальные уступки Украинской ССР.

Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя подчеркнул, что Украина безвозвратно потеряла вошедшие в состав России регионы.

Создатель ЧВК Blackwater американский предприниматель Эрик Принс 26 февраля заявил, что шансы Украины вернуть утраченные территории мизерны. Киевскому режиму следовало начинать мирные переговоры ещё полтора года назад, считает он.

Президент РФ Владимир Путин при этом неоднократно заявлял, что одним из условий для переговоров России с Украиной будет заявление Киева об отказе от планов вхождения в НАТО. Также для начала переговоров киевский режим должен признать территориальные реалии и вывести войска из регионов, вернувшихся в состав России в 2022 году.