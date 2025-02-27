Москва, 27 февраля, 2025, 15:03 — ИА Регнум. Военнослужащим ВС РФ удалось захватить уникальный опытный 7,62-мм пулемет, разработанный Григорием Никитиным и Юрием Соколовым, известный также под обозначением ТКБ-521 и ЕПН. Об этом сообщает Telegram-канал и «Военный осведомитель».

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«Невероятно редкий пулемет Никитина-Соколова (ТКБ-521) засветился на вооружении ВС РФ. Заявляется, что данный экземпляр был захвачен у ВСУ», — говорится в сообщении.

Работы над созданием ТКБ-521 велись Никитиным и Соколовым в 1953–1958 годах. в рамках конкурса по созданию единого пулемета для Советской армии. Конкурентом выступал пулемет Калашникова (ПК).

Пулемёт Никитина-Соколова имел недостатки, которые не позволили ему пройти испытания. Хотя он и проиграл конкурс, выпущенную 1 тыс. исправных ТКБ-521 не стали уничтожать и отправили на склады хранения.

Каким образом этот пулемет оказался на территории Украины и был задействован ВСУ, неизвестно.

Как отмечал военкор Дмитрий Астрахань в статье дляИА Регнум, использование оружия прошлых поколений, иногда даже времен Великой Отечественной войны, на стороне ВСУ — массовое явление.

Оружие 40-х годов массово использовалось с самого начала конфликта. Просто во многих случаях широкой публике это не так бросается в глаза. У врага массово применяется советский крупнокалиберный пулемёт ДШК. Это касается и американского пулемёта Browning М2, который массово поставляли в ВСУ.

Пулемёты под винтовочный патрон также, по словам военкора, явление не столь редкое. Противник получил большое количество немецких MG3, которые являются модернизацией MG42 под общий натовский патрон. Периодически появляются на фронте и советские пулемёты ДП/ДПМ времен Великой Отечественной.