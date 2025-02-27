Москва, 27 февраля, 2025, 14:55 — ИА Регнум. Евросоюз пытается развернуть в Грузии уличные протесты, заявили 27 февраля в Службе внешней разведки России (СВР).

Михаил Терещенко/ТАСС

Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию акций протестов, сказано в сообщении пресс-бюро СВР.

«Предпринимаются попытки развёртывания в Грузии уличной протестной активности, которая должна стать «доказательством устойчивости проевропейских взглядов среди простых грузин». Представительству ЕС в Тбилиси выделены значительные средства на поддержание и координацию манифестаций. Каждому из участников антиправительственных выступлений намечено выплачивать до 120 евро за день «работы», — сказано в сообщении.

На случай блокировки грузинским правительством каналов финансирования подрывных акций власти ЕС прорабатывают вариант доставки наличных из посольств стран ЕС в Армении, отметили также в СВР. Евросоюз намерен любой ценой добиться своих целей и решил в работе с грузинскими политиками перейти от обещаний к давлению, сказано в сообщении.

«Руководство Евросоюза нацелено любой ценой «вернуть Грузию на путь демократии и евроинтеграции». Брюссельская евробюрократия не может допустить потери этого «важного оплота западного влияния в Закавказье», — отметили в СВР.

Как передавало ИА Регнум, отношения Грузии с ЕС и США начали портиться после принятия грузинским парламентом в мае 2024 года закона об иностранных агентах. В частности, Брюссель заморозил 30 млн евро, которые планировал выделить минобороны Грузии, а Пентагон перенёс запланированные грузино-американские военные учения. Занимавший пост главы дипломатии ЕС Жозеп Боррель пригрозил, что Евросоюз «закроет дверь» для Грузии, если она не будет следовать установкам Запада.

В октябре 2024 года Еврокомиссия объявила, что отказывается вести переговоры с Тбилиси о вступлении республики в ЕС до изменения грузинскими властями нынешнего политического курса. Также в Брюсселе негативно оценили ход выборов в парламент Грузии.

В ноябре премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе заявил, что правительство решило приостановить обсуждение вопроса о вступлении страны в ЕС. Также было решено отказаться от европейских грантов.

Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Грузии, отметил мужество властей республики. Глава государства заявил, что удивлён тем, как они отстаивают свою точку зрения.