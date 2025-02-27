Рим, 27 февраля, 2025, 14:49 — ИА Регнум. Около 5 млн украинцев нуждаются в продовольственной помощи и средствах к существованию. Об этом сообщается на сайте Всемирной продовольственной программы ООН.

ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко

«Боевые действия на Украине и энергетический кризис нарушают производство продовольствия и коммерческие цепочки поставок внутри страны. В общей сложности 5 млн украинцев (15% населения) нуждаются в продовольственной помощи и средствах к существованию», — говорится в публикации.

Уточняется, что более половины жителей территорий близ линии фронта сталкиваются с голодом. В частности, отмечается, что в подконтрольной ВСУ части Херсонской области цены на продукты в магазинах выросли примерно на 25%, из-за чего местные жители вынуждены жертвовать своей едой, чтобы накормить детей.

По данным ВПП, около 6 млн украинцев покинули страну, а ещё около 3,6 млн были вынужденно перемещены.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что России ограничили доступ к тендерам на закупку еды, которые проводятся в рамках Всемирной продовольственной программы ООН. В рамках этой инициативы компании закупали продукты для передачи их в качестве гуманитарной помощи. Примерно 20% поставок приходилось на долю России. Продукты из РФ передавали таким странам, как Судан, Афганистан, Палестина, а также государства Центральной Азии.