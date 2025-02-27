Санта-Фе, США, 27 февраля, 2025, 14:43 — ИА Регнум. Американского актера, обладателя двух премий «Оскар» Джина Хэкмена и его жену, пианистку Бетси Аракаву обнаружили мертвыми в их доме в Санта-Фе, штат Нью-Мексико. Об этом сообщила газета Santa Fe New Mexican со ссылкой на полицию.

MARK J. TERRILL/AP/TASS

Днем 26 февраля помощники шерифа округа Санта-Фе Адана Мендосы пришли в дом Хэкмана и Аракавы, где обнаружили тела супругов и их собаки. Хэкману было 95 лет, его жене — 63 года.

«Всё, что я могу сказать, это то, что мы находимся в процессе предварительного расследования смерти, ждем одобрения ордера на обыск», — сказал Мендоса.

Шериф не назвал причину смерти пары и предполагаемое время, когда это произошло. Он сообщил, что видимые признаки того, что Хэкман и Аракава стали жертвами преступления, отсутствуют.

Неизвестно также, пришли ли полицейские в дом, получив сообщение о смерти жильцов, или проверяли, все ли там в порядке. Мендоса заверил, что никакой опасности для жителей района нет.

Хэкмен поселился в Санта-Фе в 1980-х годах. Прожив в городе десять лет, он признался, что был очарован «волнением и неукротимым духом этого места». В 1991 году актер женился на Аракаве. До этого он состоял в браке с сотрудницей банка Фэй Малтис, в котором у него родились сын и две дочери.

Карьера Хэкмена в кино длилась более 40 лет. Популярность и первую номинацию на «Оскар» ему принесла роль в фильме «Бонни и Клайд» (1967). Съемки в драме «Я никогда не пел отцу» также стали успешными, актера снова номинировали на «Оскар». Первую золотую статуэтку Хэкмен получил за главную роль в детективном триллере Уильяма Фридкина «Французский связной» (1971). Вторую награду ему принес вестерн Клинта Иствуда «Непрощенный» (1992).