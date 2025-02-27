Куала-Лумпур, 27 февраля, 2025, 14:45 — ИА Регнум. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, говоря об обсуждении гарантий безопасности в украинском конфликте, напомнил русскую пословицу. Свое мнение он высказал 27 февраля в рамках переговоров с премьер-министром Малайзии Анваром Ибрагимом.

ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

«Есть такая старая русская пословица: единожды солгавший, кто ж тебе поверит», ― указал Шойгу.

При этом он отметил, что Киев не единожды, а уже дважды нарушал договорённости.

Как сообщало ИА Регнум, президент США Дональд Трамп 26 февраля заявил, что Вашингтон не будет давать Украине значительных гарантий безопасности, это будет «поручено» европейским странам.

Глава киевского режима Владимир Зеленский ранее заявлял, что без поддержки со стороны США гарантии безопасности Украины, предоставляемые европейскими странами, будут «ненастоящими». Зеленский требовал включить вопрос о гарантиях безопасности со стороны Вашингтона в соглашение об использовании природных ресурсов Украины. Однако, по данным СМИ, такого пункта в соглашении не появилось. Документ должен быть подписан 28 февраля.

Представители Франции и Британии ранее заявляли о готовности направить «миротворцев» на Украину в случае, если США дадут им гарантию военной поддержки. Трамп 26 февраля заявил, что поддерживает идею о направлении миротворцев, но не упомянул вопроса о гарантиях со стороны Вашингтона.

По словам президента Франции Эммануэля Макрона, в обеспечении гарантий безопасности Украины готовы участвовать почти 30 государств. Он отметил, что страны Европы «готовы разделить бремя» обеспечения безопасности Украины. Макрон уточнил, что страны хотят «получить сигнал солидарности от США» на тот случай, если Россия нарушит договоренности.